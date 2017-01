Die Straße gesperrt, Rettung, Feuerwehr und Polizei vor Ort – große Aufregung Donnerstagfrüh in der Landgutstraße in Linz-Urfahr. Um 7.20 Uhr wurde die Rettung zu einem Wohnhaus gerufen, nachdem ein Mann zusammengebrochen war, die Frau einen Herzinfarkt vermutete.Doch: In der Wohnung schlugen die CO-Warngeräte der Einsatzkräfte an, die Rettungskräfte reagierten sofort. Rund 15 Bewohner wurden laut Linz-AG-Einsatzleiter Karl Wimmer evakuiert. Denn: Das Kohlenmonoxid dürfte bereits in der Nacht ausgetreten sein. "Ein CO-Wert von 400ppm wurde festgestellt, normal sin 30 bis 60 ppm", so Wimmer.Donnerstagvormittag lief die Suche nach dem Leck: Ursache dürfte kein technischer Defekt gewesen sein, sondern, dass die Bewohner zu wenig gelüftet haben.Der vermeintliche Herzinfarkt-Patient und seine Frau wurden mit einer CO-Vergiftung ins Spital eingeliefert.