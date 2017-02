Hier wird "Harald Hitler" von Zivilpolizisten in Braunau festgenommen.

Von USA bis China Die ganze Welt berichtet über "Harald Hitlers" Festnahme

Harald Hitler (Foto: Daniel Scharinger)

Anordnung der Staatsanwaltschaft "Harald Hitler" wurde in Braunau festgenommen

Sie lernten sich in Kurs kennen Freund packt über "Harald Hitler" aus

Die Handschellen klickten am Montag um exakt 18.03 Uhr im Ortsgebiet von Braunau. "Heute" zeigt Fotos von der Festnahme.Sein Spaziergang im Stechschritt vor Hitlers Geburtshaus und der Verdachtsfall eines politischen Delikts machten die Festnahme notwendig. Die Polizei darf Harald Z. insgesamt 48 Stunden in Gewahrsam behalten, für eine längere Inhaftierung braucht es einen U-Haft-Bescheid.Im Fall von "Harald Hitler" könnte der Richter tatsächlich U-Haft verhängen, da der Verdacht auf Wiederholungstäterschaft und nicht zuletzt Fluchtgefahr naheliegt. Die Glorifizierung der Nazi-Ära ist in Österreich strafbar.Nachdem der Nationalrat vergangenen Dezember mehrheitlich die Enteignung der bisherigen Besitzerin beschlossen hatte, hat diese im Jänner einen Antrag dagegen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingebracht. Damit wurde auch beschlossen, dass die bisherige Eigentümerin außerdem eine Entschädigungszahlung erhalten muss, die Höhe der Summe stand allerdings noch nicht fest.