Wildes Wien Hier spaziert ein Dachs durch Währing

Schranken beim MQ demoliert Spuckender Alkolenker versetzte Polizeiauto Kopfstöße

In seinem Stammlokal kennen ihn alle nur als "Harald Hitler", in letzter Zeit ist er auch der Polizei aufgefallen. Der 25 bis 30 Jahre alte Braunauer trägt strengen Seitenscheitel und einen Oberlippenbart, der wohl an den von Adolf Hitler angelehnt ist. Auch seine Kleidung erinnert an die NS-Zeit.Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, hat sich der junge Mann vor dem Geburtshaus von Adolf Hitler fotografieren lassen. Zuletzt wurde er in einer Buchhandlung beim Durchblättern von Zeitschriften über den zweiten Weltkrieg gesichtet.Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Wiederbetätigung. Ein für andere Personen wahrnehmbares Glorifizieren der Person Adolf Hitlers ist auf jeden Fall strafbar, wie Alois Ebner von der Staatsanwaltschaft Ried gegenüber der "APA" sagt.