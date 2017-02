Am 14. Februar auf Puls4 Start-Ups aus OÖ rittern im TV ums große Geld

"Der Linzer Hauptbahnhof ist einer der wichtigsten Punkte in der ganzen Stadt - gerade in Zeiten, wo der öffentliche Verkehr stärker genutzt werden soll. Wir müssen deshalb mit aller Kraft gegen die untragbaren Zustände dort vorgehen", meint der Linzer Sicherheitsreferent nach mehreren Vorfällen.Es am Wochenende war eine Gruppe Asylwerber in Streit geraten, ein Mann wurde verletzt. Zudem wurden in den vergangenen Wochen zwei Burschen ausgeraubt, immer wieder gibt es Konflikte und Probleme.Wimmer will deshalb möglichst schnell eine Sicherheitskonferenz mit den ÖBB und der Polizei abhalten. "Polizei, Ordnungsdienst und ÖBB-Security können sich noch besser abstimmen und verstärkt vorgehen", regt der FPÖ-Politiker an.Aufgerüttelt von den Probleme ist auch die Landespolitik. Der designierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) wird am Montag zur Mittagszeit einen Lokalaugenschein mit Landespolizeidirektor Andreas Pilsl machen.