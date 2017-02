Schwerer Unfall in Traun (Foto: Fotolia)

Er hat zwar keinen Führerschein, aber zu viel getrunken. Aber das hielt einen 30-jährigen Mann aus Sonnberg im Mühkreis (Bez. Urfahr-Umgebung) nicht davon ab, sich ins Auto zu setzen. Bis nach Hause schaffte er es aber nicht, denn in einer Linkskurve rutschte er von der Straße, wurde verletzt.

Am Mittwochabend war er mit seinem Auto auf der Leonfeldner Straße Richtung Glasau unterwegs. In einer scharfen Linkskurve im Ortschaftsbereich von Stratreith (Altenberg bei Linz) war er offensichtlich zu schnell unterwegs, fuhr auf das Straßenbankett und geriet ins Schleudern.



Danach prallte der Pkw gegen die Straßenböschung und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen leichten Grades und wurde mit der Rettung in den Med Campus III nach Linz eingeliefert. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.



Eine Führerscheinabnahme konnte nicht vorgenommen werden, da er derzeit keinen Führerschein besitzt. Der 39-Jährige wird angezeigt.





