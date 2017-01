Der Bub (9) wurde an einer Haltestelle von einem Auto erfasst. (Foto: Fotolia (Symbolbild))

Erneut schwerer Unfall mit einem Kind: Ein Bub (9) wurde von einem Autofahrer (29) erfasst, als er, nachdem er aus dem Bus ausgestiegen war, die Fahrbahn überqueren wollte.

Der 9-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land wurde von einem Pkw erfasst und verletzt. Die Details: Am Montagabend lenkte ein 29-Jähriger aus Ternberg (Bez. Steyr-Land) seinen Pkw im Ortsgebiet von Losenstein, auf der Eisenstraße aus Richtung Ortszentrum kommend in Fahrtrichtung Steyr.



Im Bereich einer Haltestelle hielt ein Bus vor ihm an. Der 29-Jährige fuhr an dem Bus vorbei. Der 9-Jährige kam von links hinter dem Bus hervor und überquerte die Fahrbahn. Dabei wurde das Kind im Bereich des vorderen Kotflügels des Pkws erfasst und zu Boden gestoßen. Der 9-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt.



Unfall mit verletzten Kind zuvor auch in Gschwandt (Bez. Gmunden): Dort hatte ein rücksichtloser Autofahrer ein zwölfjähriges Mäderl am Schulweg angefahren – und sie dann verletzt liegen gelassen. Nach dem Lenker wird jetzt gefahndet. Er soll einen dunklen Wagen gefahren haben. Eine Zeugin des Unfalls half der Schülerin – Spital.



