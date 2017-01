Vorfall in Schwanenstadt (OÖ) Islam-Prediger im Kindergarten: Staatsanwalt ermittelt

In Schwanenstadt Islam-Prediger stört Adventaufführung von Kindergarten

Vor einem Monat stürmte der Mann eine Aufführung einer Kindergartengruppe und begann, aus dem Koran vorzulesen ("heute.at" berichtete ). Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf, der Mann soll angegeben haben, Mitglied der terroristischen Al-Nusra-Front zu sein. Nun ist schon wieder etwas passiert: Der Somalier griff am Neuromed Campus der Linzer Uniklinik einen Pfleger an und verletzte ihn. Er packte sein Opfer am Hals und stieß es zu Boden. Mit beiden Händen versuchte er, den Pfleger zu erwürgen."Erst durch das kollektive Einschreiten mehrerer Pfleger der benachbarten Abteilungen war es mit vereinten Kräften möglich, die Halsumklammerung zu lösen", so Staatsanwaltschaftssprecher Christian Hubmer in einer Aussendung.Gegen den 24-Jährigen wird nun auch wegen versuchtem Mord ermittelt. Er wurde mit U-Haft belegt, aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens bleibt er aber nach wie vor auf der Uniklinik und wir dort "vorläufig angehalten".