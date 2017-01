Bei Rot über Straße 18-jähriger Bursch wird von Auto erfasst

Wegen Wiederbetätigung und versuchter Nötigung eines Regierungsmitglieds musste sich der Salzburger am Donnerstag vor Gericht verantworten. Der Prozess begann um 9 Uhr. Mit einem Geständnis.Im Jahr 2015, am Höhepunkt der Flüchtlingskrise, soll der Ex-Unternehmer (70) aus Salzburg seinem Ärger über die politische Situation im Land Luft gemacht haben. Einerseits soll er das getan haben, in dem er Nazi-Postings geliked hat. Beispiel: Eine Fotomontage vom Eingang eines Konzentrationslagers mit der Aufschrift "Asylheim – wir haben wieder geöffnet".Andererseits dürfte den 70-Jährigen oö. Landeschef Josef Pühringer (VP) gestört haben. Auf die Facebookseite der Landeshauptmanns soll der Salzburger "Sie werden nächste Woche gestürzt, ich warne, passen sie auf sich auf. Treten sie zurück, ihr Leben ist mir nichts wert. Ich liebe das Töten" gepostet haben – unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss wie er später in einem Entschuldigungsbrief an Pühringer schrieb.Auch vor Gericht legte der Angeklagte gleich zu Prozessbeginn reumütig ein Geständnis ab. Er wurde zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt – nicht rechtskräftig.