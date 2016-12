26-Jähriger erlitt schwere Verletzungen Männergruppe prügelt homosexuellen Linzer krankenhausreif

Die Florianis wurden am Silvestertag gegen 10.24 Uhr alarmiert. Ein Hund, dessen Besitzer ihn bei einer Wanderung auf der Burgruine Scharnstein in Oberösterreich von der Leine gelassen hatten, war über eine Fensterbrüstung gesprungen.Sie glaubten schon, der Labrador wäre den 25 Meter hohen Felsen, auf dem die Burg gebaut wurde, hinuntergestürzt. So schlimm kam es dann doch nicht. Ein kleines Podest, das direkt unter der Brüstung war, fing den Hund auf.Der völlig geschockte Hund saß drei Meter unter der Brüstung auf den Mauerüberresten der Burgkapelle fest. Die Feuerwehrmänner retteten den Vierbeiner mithilfe einer Teleskop-Leiter. Er blieb unverletzt.