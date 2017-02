Paul (9) starb an Schnittwunden am rechten Unterarm. (Foto: Fotolia, Privat)

Paul (9) starb an Schnittwunden am rechten Unterarm. (Foto: Fotolia, Privat)

Zwei Tage nach dem schrecklichen Familiendrama wurde die 38-Jährige Montagabend nach Linz überstellt. Aber noch immer konnte die Beschuldigte nicht befragt werden. Sie dürfte aber schön langsam das Ausmaß der schrecklichen Tat begreifen.Nach Recherchen vor Ort war indes zu hören, dass die Beschuldigte bereits seit Jahren an psychischen Problemen gelitten haben soll. Wie "orf.at" berichtete, soll die Frau an Schizophrenie und danach an einer schweren Depression gelitten haben.Die Folge seien immer wieder längere Krankenstände gewesen, dabei war laut "orf.at" von einem "Burn-out" die Rede. Ermittler gehen davon aus, dass die Frau Selbstmord begehen und ihren Sohn Paul "mitnehmen" wollte.Die Ermittlungen laufen nun wegen Mordverdachts. Ein Gutachter könnte jedoch zum Schluss kommen, dass die Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat unzurechnungsfähig war. Folge: Es würde keine Gerichtsanklage geben. Die Alternative wäre die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Die Frau bliebe dann so lange dort, bis sie als geheilt gilt.