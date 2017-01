Leiche bei Wohnhausbrand gefunden Was bis jetzt bekannt ist: Am 4. Jänner um 00:54 Uhr wurden die Feuerwehren Gramastetten, Koglerau, Lassersdorf, Pöstlingberg zu einem Wohnhausbrand in den Angerherweg alarmiert. Als die ersten Feuerwehren an der Einsatzstelle angekommen sind, schlugen bereits die Flammen aus mehren Fenstern und aus dem Dach. Ein Innenangriff war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr möglich und so wurde von der Feuerwehr ein umfassender Außenangriff gestartet. Im Zuge der Löschmaßnahmen wurde dann vor dem Haus eine Person tot aufgefunden. Das Landeskriminalamt (LKA) Oberösterreich hat die Erhebungen aufgenommen. Auf Grund der starken Rauchentwicklung ist ein Löscheinsatz nur unter Verwendung von Atemschutz möglich. deshalb wurde um 01:31 Uhr die Feuerwehr Ottensheim mit dem Atemnutzfahrzeug zur Einsatzstelle nachalarmiert um die Atemschutzflaschen der Einsatzkräfte wieder zu befüllen. (Foto: fotokerschi.at)