Mehr Fakten Tödlicher Unfall auf Autobahn Schreckliche Szenen auf der Pyhrnautobahn. (Foto: fotokerschi.at)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der A9 (Pyhrnautobahn) im Gemeindegebiet von Micheldorf (Bez. Kirchdorf) in Fahrtrichtung Graz. Für einen 42-jährigen Autofahrer aus Kroaten kam jede Hilfe zu spät. Tragisch: Drei Freunde des Verstorbenen waren Augenzeugen.

Gegen 19:40 Uhr hielt ein 36-jähriger Lkw-Lenker aus Kroatien sein Sattelzugfahrzeug aufgrund von Problemen mit der Gangschaltung am Pannenstreifen an. Danach fuhr er vom Pannenstreifen weg und lenkte sein Sattelfahrzeug auf den Fahrstreifen – offenbar ohne zu schauen.



Denn der nachkommende 42-Jährige Autofahrer aus Kroatien fuhr mit seinem Pkw auf das Heck des Sattelzugfahrzeuges auf. Der Lenker erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Dabei war zufällig ein Rettungswagen knapp hinter dem Auto gefahren, die Sanitäter konnten den Mann aber nicht mehr retten.



Besonders tragisch: Im Unglücksfahrzeug saßen drei Freunde des 42-Jährigen, sie mussten mitansehen, wie ihr Freunde vor ihren Augen verstarb.



Lkw-Lenker war betrunken