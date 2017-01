Neun verletzte Kinder 3.220 Euro Geldbuße nach "Funtasia"-Unglück

Der Fernfahrer hatte offenbar zu viel "getankt". Denn als er gegen 1.30 Uhr eine Pause einlegen wollte, entschied er sich nicht für einen Rastplatz, sondern stellte seinen Laster einfach auf der Autobahn ab. Er gönnte sich daraufhin ein Nickerchen.Die Folge: Die Polizei musste die A9 in Tunnelkette zwischen Klaus und St. Pankraz (Bez. Kirchdorf) in Fahrtrichtung Graz eine halbe Stunde lang sperren. Ein Alko-Test ergab 0,8 Promille. Der Führerschein wurde dem Kroaten noch an Ort und Stelle abgenommen.Wie die Polizei berichtet, soll der 54-Jährige auch seine Ruhezeiten nicht eingehalten haben.