An dieser Stelle wollte das Mädchen die Straße überqueren. (Foto: Wikipedia )

An dieser Stelle wollte das Mädchen die Straße überqueren. (Foto: Wikipedia )

Nach Wels Antrag auf Kopftuchverbot jetzt auch in Linz

Täter auf Video gesichtet Mitarbeiter verhinderten Diebstahl

Große Zustimmung im Netz Gerhard und Christian entwarfen ein neues LASK-Trikot

Die Polizei sucht Zeugen: Montagfrüh um 6.54 Uhr überquerte eine Schülerin (12) aus Gschwandt (Bez. Gmunden) die Vorchdorfer Landstraße nahe der Zughaltestelle "Neuhub". Dabei dürfte sie von einem Pkw-Lenker übersehen worden sein. Das Fahrzeug, das aus Richtung Gschwandt kam, erfasste das Mädchen.Es wurde zu Boden geschleudert, blieb verletzt liegen. Auch seine Brille verlor das Kind. Statt anzuhalten und dem Mädchen zu helfen, fuhr der Unfalllenker einfach in Richtung Kirchham davon.Eine Zeugin half dem Mädchen. Sie gab später an, dass mehrere Lenker vor Ort waren, die den Unfall gesehen haben könnten. Der Unfalllenker soll laut Opfer mit einem dunklen, mittelgroßen Pkw unterwegs gewesen sein.Hinweise an die Polizei: 133