Blutverschmiert lag der Linzer am Morgen bei einer Haltestelle nahe des Hauptplatzes, Passanten alarmierten sofort die Polizei. Der 26-Jährige war noch alkoholisiert und von den Schlagen benommen, er wurde ins Spital gebracht. Dort berichtete der Oberösterreicher wie es zu der schlimmen Tat kam.Gegen 7 Uhr früh wurde er vor einem Lokal von einem einheimischen Burschen homophob beleidigt. "Er sagte mir, ich dürfte mich mit ihm reden, sonst bricht er mir das Gesicht", erzählte der Linzer dem Schwulenportal www.ggg.at Kurze Zeit später standen vier bis fünf Männer vor dem 26-Jährigen. Wortlos und ohne Vorwarnung schlugen sie den Linzer mehrfach ins Gesicht. Er konnte sich nicht wehren, erzählte er.Bei dem Angriff erlitt der Homosexuelle schwere Verletzungen. Er musste zweimal genäht werden, hat eine Platzwunde am Kopf und ein Splitter in der Lippe musste entfernt werden. Bei der Attacke biss der Linzer sich die Oberlippe durch, deswegen kann er jetzt weder essen noch trinken.Die Polizei bestätigte den Übergriff. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur, die Ermittler setzen aber auf die Überwachungskameras die in der Innenstadt angebracht sind.