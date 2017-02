Wegen Blitzeis! Schon wieder stürzte Auto in einen Fluss

Das Unglück ereignete sich Dienstagnachmittag. Der Lokführer hatte den Zug nach eigenen Angaben bereits auf 40 km/h abgebremst, weil er in den Bahnhof Uttendorf einfahren wollte.Als er den Fußgänger sah, betätigte er mehrmals das Signalhorn. Der 20-Jährige aus Braunau reagierte aber nicht. Der Grund: Er trug Kopfhörer und hörte Musik. Auch eine Notbremsung half nicht mehr. Der Bursch wurde vom Zug erfasst und in eine angrenzende Wiese geschleudert.Der 20-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen sind, war nicht bekannt.Auch in Prambachkirchen (Bez. Eferding) kam es Mittwochvormittag zu einem Zugunfall. Ein Lenker übersah an einem unbeschrankten Bahnübergang eine herannahende Lok. Bei dem folgenden Crash wurde das Auto mehrere Meter weit weggeschleudert. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.