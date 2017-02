Ehestreit Mann bedrohte Frau und Schwiegermutter mit Messer

Gegen 4.15 Uhr in der Nacht ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Die Einsatzkräfte rückten mit vier Fahrzeugen und 20 Mann an. In einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses war kurz zuvor das Feuer ausgebrochen.Der Hausbesitzer (33) bemerkte die starke Rauchentwicklung aus der Wohnung seiner Eltern, konnte alle Bewohner rechtzeitig warnen."Durch sein rasches Handeln hat der 33-Jährige die Familie vor Schlimmerem bewahrt. Es wurde niemand verletzt und der Brand war rasch unter Kontrolle", so Kommandant Josef Bauer.Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt, muss von Experten vor Ort nun ermittelt werden.