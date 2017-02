Streit der Nackten Präsidentin geht es an die Wäsche

Zeugwarte Armin und Wolfgang Sie schleifen die Black Wings mehr als der Trainer

Hitzige Debatten mit Wels-Vize Kroiß FP-Politiker diskutiert "nackt" mit Bürgern in Sauna

Sonntagvormittag war der gebürtige Iraker (36) mit seiner 32-jährigen Ehefrau in Streit geraten. Plötzlich drehte der Mann durch: Er drückte seine Frau gegen die Wand, setzte ihr ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser an den Brustkorb.Auch seine Schwiegermutter (60), die im Raum war, bedrohte der 36-Jährige mit dem Messer. Dann verließ er die Wohnung, die beiden Frauen blieben schockiert, aber unverletzt zurück.Die Polizei konnte den Mann kurz darauf übers Telefon erreichen, schließlich auch ausforschen und festnehmen. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen, die Beamten lieferten ihn in die Justizanstalt Linz ein. "Heute OÖ" ist auch auf Facebook!