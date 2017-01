In diesem Haus geschah das Unglück. (Foto: Helmut Klein)

In einem Moment der Unachtsamkeit zog der kleine Maximilan einen Topf mit kochend heißem Wasser vom Herd, schüttete ihn über seinen kleinen Körper. 70 Prozent der Haut erlitten dabei Verbrennungen. Unglaublich: Die Mutter (34) des Buben rief keine Rettung.Erst als ein Bekannter auftauchte, den Buben sah, wurde der Arzt alarmiert.Maximilian wurde sofort ins LKH nach Vöcklabruck gebracht, aufgrund der schweren Verletzungen an Kopf und Oberkörper in ein Spezialkrankenhaus nach München überstellt. Dort kämpft der kleine Bub jetzt ums Überleben.Gegen seine Mutter wird ermittelt.