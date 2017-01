Lenker befreit sich selbst aus Wrack Zug rammt Auto und schleift es 60 Meter mit

Trauer in Ansfelden Frontal-Crash riss Buben (12) in den Tod

Seine Mutter (34) war laut eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Unfalls im Bad: Ihr zweijähriger Sohn dürfte indes einen Topf mit kochend heißem Wasser vom Herd gezogen und sich damit verbrüht haben. Als die 34-Jährige gebürtige Ungarin sah, was passiert war, soll sie laut "Krone" ihrem Freund eine SMS geschickt haben, dass etwas passiert sei.Reagiert hat die Frau, die an psychischen Problemen leiden soll, aber nicht. Erst Stunden später, als ein Bekannter vorbeikam und den Jungen sah, wurde die Rettung gerufen und Maximilian ins Krankenhaus gebracht.Weil 70 Prozent seiner Haut verbrüht sind, wurde er in eine Spezialklinik nach München gebracht. Dort will ihn seine Mama heute das erste Mal besuchen. Maximilian schwebt weiter in Lebensgefahr.