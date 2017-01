In Wels kam das Mopedauto von der Straße ab, rammte ein Geländer und blieb am Radweg stehen. (Foto: Matthias Lauber)

In Wels kam das Mopedauto von der Straße ab, rammte ein Geländer und blieb am Radweg stehen.

Verursacher beging Fahrerflucht Schwerer Unfall mit vier Verletzten in Freistadt

Am Großen Phyrgas 17.000 Euro! Rettung wird für Sportler richtig teuer

Freund schlug Alarm Mann (51) fast im eigenen Bett erfroren

Paukenschlag beim LASK Mario Reiter wechselt nach Oedt

Eine Unfallursache kann schon mal ausgeschlossen werden: Dass der Fahrer zu schnell dran war! Denn sein Auto geht maximal 10 km/h.Trotzdem dürfte der Lenker des Mopedautos die Kontrolle über sein "Schnauferl" verloren haben, kam in einer leichten Kurve in Wels-Neustadt von der Straße ab. Und rammte ein Brückengeländer. Blieb danach am Radweg stehen.Der Fahrer konnte zum Glück unverletzt aussteigen. Die Polizei sicherte die Unfallstelle, die Feuerwehr half bei den Aufräumarbeiten. Die Eferdinger Straße war kurzzeitig gesperrt.