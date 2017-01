15 Angreifer Linzer (26) am Hauptbahnhof brutal überfallen

Gegen 4.30 Uhr in der Früh fiel den Werkschutzmitarbeitern in der Alarmzentrale eines Baumaschinenherstellers in St. Florian (Bez. Linz-Land) über die Videoanlage eine verdächtige Person am Firmengelände auf, die eine Maschine wegtrug. Sofort erstatteten sie bei der Polizei Anzeige.Als die Beamten kurz darauf zur Firma fuhren, stoppten sie in der Nähe einen Slowaken und einen Tschechen in einem Pkw. Die beiden Männer meinten, dass sie auf der Suche nach einer Tankstelle wären. Auch bei der Kontrolle des Wagens konnten die Polizisten keine verdächtigen Gegenstände finden, nahmen zur Sicherheit aber die Daten der Männer auf.Bei der Firma entdeckten die Beamten dann einen 95-Kilo-Rüttelstampfer, den die Diebe bereits über eine Böschung hinaufgezogen und zum Abtransport bereitgestellt haben dürften. Ob es sich bei den beiden gestoppten Autoinsassen um die Täter handelt, muss noch geklärt werden. Der Rüttelstampfer wurde an Mitarbeiter der Firma übergeben.