Im Biesenfeldbad in Urfahr kam es beinahe zur Tragödie. (Foto: ÖVP)

Der Zwischenfall in Linz sorgt für Kopfschütteln. Sonntagnachmittag war ein vierjähriges Mädchen mit seiner Mama (26) im Biesenfeldbad im Stadtteil Urfahr baden gewesen.Aus bisher ungeklärter Ursache ging die Mutter in die Garderobe, ließ ihre kleine Tochter einfach alleine zurück – ohne Schwimmflügel.Gegen 14 Uhr fiel einem Badegast die Vierjährige auf, die zu diesem Zeitpunkt leblos im Kinderbecken trieb. Er schlug sofort Alarm, holte das Mädchen aus dem Becken und reanimierte es - erfolgreich.Noch vor Ort war das Kind wieder ansprechbar, mit dem Notarzt wurde es ins Kinderspital (Med Campus IV) eingeliefert.Die Polizei ermittelt jetzt in dem Fall, die Mutter wird wegen Verletzung der Aufsichtspflicht angezeigt.