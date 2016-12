Defekte Therme in Wels (Foto: Matthias Lauber)

Die Feuerwehr wurden zunächst wegen eines Brandverdachts gerufen, weil es aus der Heizung in dem Wohnhaus rauchte. Wäre dieser Rauch nicht ausgetreten, wären Mutter und Tochter wohl bald bewusstlos gewesen. Ein Messgerät der Feuerwehr zeigte in dem Wohnhaus im Stadtteil Pernau bereits die erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) an.Die Feuerwehrleute öffneten alle Fenster und Türen um durchzulüften. Die Mutter und ihre kleine Tochter wurden zur Kontrolle ins Klinikum Wels gebracht. Das giftige Gas dürfte von der Gastherme aufgrund eines Überdrucks ausgetreten sein. Wer zu viel von dem giftigen Gas einatmet, stirbt daran. Mutter und Tochter können Weihnachten nach der raschen Hilfe der Einsatzkräfte zu Hause feiern!