Mit einer Pistole bewaffnet stürmte der Unbekannte Donnerstag um 14.25 Uhr in die Schoellerbank in der Schillerstraße, forderte mit inländischem Dialekt Geld. Dann flüchtete er in Richtung Goethekreuzung – ohne Beute.Die Polizei fahndete sofort nach dem Mann mit der schwarz-blauen Haube, dem beigen Parker und dem weißen Plastiksackerl. In einem Mistkübel fanden die Beamten ein blaues Hemd und ein weißes Sackerl. Vom Bankräuber fehlt allerdings jede Spur.Mit Hilfe von Bildern aus der Überwachungskamera hofft die Polizei weiter, den etwa 50 Jahre alten und 180 bis 190 Zentimeter großen Mann zu schnappen. Sie bittet Zeugen, sich unter den Notrufnummern 133 oder 112 zu melden.