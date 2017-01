Psychische Probleme Frau rief wegen eines erfundenen Schusses Polizei

Weil die Dichtung eines Frachtschiffes nicht richtig funktionierte, trat Mittwochfrüh etwa ein halbes Kilo Schmiermittel auf der Donau in Linz aus. Im Wasser verteilte sich das Fett, ein bunter Ölfilm lag auf der Donau. Gegen acht Uhr in der Früh wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Linz alarmiert.Die Feuerwehrleute dämmten den Ölfilm mit einer Ölsperre ein, fischten den Großteil heraus. "Eine Gefährdung bestand nicht, aber ein paar Reste konnten nicht beseitigt werden. Die werden beim Kraftwerk in Asten aufgefangen", sagt Oberbrandrat Andreas Koch von der Feuerwehr.Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. "Wir fahren jetzt aber regelmäßig zur Donau und kontrollieren, ob alles passt", so Koch.Das Schiff muss – zumindest vorläufig – in Linz bleiben. Nicht allerdings wegen des Lecks, sondern, weil einige Schleusen die Donau aufwärts momentan nicht passierbar sind – wegen des Eises.