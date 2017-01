Frohe Weihnachten Mutter und Kind vor CO-Vergiftung gerettet

Da der Besitzer eine Gas-Heizung hat und die gemessen Werte auch bei der Heizungsanlage ermittelt wurden, ging man vorerst von einem Gasaustritt aus. Die Feuerwehr Kefermarkt stellte den Gashaupthahn sowie den Strom der betroffenen Häusern ab.Nach kurzer Zeit konnte jedoch festgestellt werden das es sich hier nicht um Erd- bzw. Flüssiggas handelte, sondern tatsächlich um Benzin-Dämpfe die neben der Heizungsanlage aus dem Kanal aufstiegen.Gemeinsam mit den Gemeindebediensteten wurden die Häuser in der Umgebung nacheinander aufgesucht, um der Ursache auf den Grund zu gehen bzw. um die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Es wird davon ausgegangen, dass Benzin oder Verdünnungsmittel aus bislang unbekannter Ursache in den Kanal kam.