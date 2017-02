Die ganze Geschichte: Am 1. Februar wurde auf einem Parkplatz in Braunau am Inn ein Tage zuvor gestohlener Möbelix-Miettransporter aufgefunden. Dieser war eine Woche vorher von dem 67-jährigen Deutschen und seiner Ehefrau (66) ausgeliehen worden – eigentlich für einen Tag. Allerdings haben die beiden das Fahrzeug nicht mehr, wie vereinbart, zurückgebracht. Von dem Paar fehlte allerdings jede Spur.Die Polizei fand schließlich heraus, dass sich die beiden in einem Hotel in Simbach am Inn (Bayern) einquartiert hatten – Festnahme! Bei der Befragung durch die Polizei sagte das Pensionisten-Paar auch, warum es den Miet-Transporter nicht mehr zurückgegeben hatte: Weil es von Wels nach Deutschland umziehen wollte, jedoch bislang keine Wohnung gefunden hatte und zwischenzeitlich die Möbel in dem Transporter lagerte. "Wir wussten nicht, wohin sonst mit den Möbeln", erklärten sie der Polizei.Das Fahrzeug wurde inzwischen wieder zurückgegeben, das Paar angezeigt.