Der 84-Jährige aus Hinterstoder (Bez. Kirchdorf/Krems) hatte auf dem Wanderweg Stegerriss einen Nachmittagsspaziergang unternommen, war mit winterlicher Wanderkleidung, Bergschuhen und Schistöcken eigentlich gut ausgerüstet gewesen.Aus bisher unerklärlichen Gründen verfehlte er aber die Wegabzweigung in Richtung Öttlgut. Auf einer Seehöhe von ca. 800 m geriet der Mann in ein steiles, unwegsames Gelände. Nach einigen Metern Abstieg in der Bachrinne stürzte er ab.Der 84-Jährige konnte nach dem Absturz ins Wasser nicht mehr weiter und musste bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte, bis zur Hüfte im Wasser liegend, in dieser Lage verharren.Bei der sofort eingeleiteten Suche wurde der 84-Jährige etwa vier Stunden später aufgefunden werden. Der unterkühlte Wanderer wurde von den Ersthelfern entsprechend versorgt und mit einer Trage terrestrisch zu einer geräumten Straße gebracht. Nach der Erstversorgung wurde der unterkühlte Mann in das LKH Kirchdorf an der Krems eingeliefert.