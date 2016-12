Während Kontrolle Jugendliche bedrohten Schaffner mit dem Umbringen

Gegen 9 Uhr startete Julia Rechenmacher (27) die alltägliche Runde mit ihrem Hund Wotan (acht Jahre). Nur wenige Minuten danach hörte sie Geräusche aus einem Einfamilienhaus. "Ich dachte zunächst an das Wimmern einer kleinen Katze. Erst als ich vor der Türe stand, bemerkte ich, dass es Hilfeschreie der Bewohnerin waren", so die 27-Jährige im Gespräch mit "Heute".Wie sich herausstellte, war die Hausbesitzerin Maria Sch. tags zuvor, am Heiligen Abend, gestürzt und konnte alleine nicht mehr aufstehen. Die Lebensretterin erinnert sich: "Sie hat mir erzählt, dass unter einem Gartenzwerg vor der Türe ein Schlüssel versteckt sei. Ich konnte allerdings nicht aufsperren, da innen bereits ein Schlüssel steckte."Die Spaziergängerin alarmierte Feuerwehr und Rettung. Die Einsatzkräfte schlugen eine Fensterscheibe ein, fanden die Pensionistin am Boden liegend im Vorhaus.Die Frau war stark unterkühlt. Nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz wurde sie ins Krankenhaus nach Braunau gebracht. "Es ist wirklich traurig, wenn Menschen zu Weihnachten ganz alleine sein müssen. Zum Glück habe ich die Schreie gehört", so die Retterin.