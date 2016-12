Zwei Linzer haben's erfunden So wird dein Handy zur Designerlampe

Thomas Lederer Er filmte den Heilig-Abend-Raser

Lenker geflüchtet In Unterführung gegen Mauer gekracht

Da staunten die Mitglieder der FF Rutzenmoos nicht schlecht, als die gegen 1.45 Uhr zum Einsatz gerufen wurden. Denn sieben Tiere mussten sie noch selten retten. Die Ponys, zwei große Pferde und ein Esel waren aus einer nahen Koppel entlaufen, hatten es irgendwie auf die Autobahn geschafft."Wir haben dann die Autobahn abgesperrt und die Tiere eingefangen, was gar nicht so einfach war", sagt Kommandant Josef Riedl. Gegen vier Uhr früh waren die Ausreißer dann alle eingefangen, sie wurden vorerst in einer nahen Auto-Halle untergebracht.In der Früh wurden die Tiere dann von ihrem Besitzer abgeholt. Wie ihnen die "Flucht" gelungen war, ist derzeit noch unklar. "Heute OÖ" ist auch auf Facebook