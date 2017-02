Endstation Haag Cobra stoppte Linzer Bankräuber auf A1

Attacke völlig grundlos Vier Burschen verprügeln Security-Mann in Disco

Der 17-jährige Fußgänger war gegen 2.30 Uhr nachts in seinem Heimatort Riedau unterwegs. Laut Polizei hatte er seiner Mutter beim Weggehen gesagt, er sei unterwegs, um "Pokémon Go" am Smartphone zu spielen.Auch ein Autolenker war um diese Uhrzeit unterwegs und rammte den 17-Jährigen. Er wurde in den Straßengraben geschleudert, wo er liegenblieb. Der Alkolenker hielt nicht an, beging Fahrerflucht.Der 17-Jährige blieb unentdeckt liegen, bis seine Mutter kurz vor 5 Uhr merkte, dass ihr Sohn nicht zuhause war. Sie schaltete die Polizei ein, die sofort zu suchen begann. Sie fand den 17-Jährigen bewusstlos im Straßengraben.Ein Notarzt und später die Ärzte im Klinikum Wels kämpften noch um das Leben des jungen Mannes, doch vergebens. Er starb auf dem Weg ins Spital.Gegen 8.30 Uhr hatte die Polizei den Unfalllenker ausfgeforscht. Der 25-Jährige hatte zum Zeitpunkt seiner Befragung durch die Polizei noch 1,2 Promille im Blut. Er glaubte, eine Laterne gerammt zu haben und war deshalb nicht stehengeblieben.