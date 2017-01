Polizei jagt diesen Mann Nach Bankraub in City noch keine Spur

Man habe in den vergangenen Wochen Asylquartiere besucht und deren Bewohner einer Befragung unterzogen und damit die Lage in Bezug auf Radikalisierung recht gut unter Kontrolle, sagt Pilsl in einem Interview mit Radio Oberösterreich.Allerdings gibt es natürlich eine Vielzahl von Menschen, die im Verborgenen agieren und das sei eine besondere Herausforderung für die Exekutive. Und dann gibt es noch jene Gruppe von Verdächtigen, die schon länger am Radar der Polizei sind. Neun Personen sind das aktuell in Oberösterreich. "Sie wurden bereits lokalisiert und stehen und Beobachtung", versichert Pilsl.Zudem haben es nach dem Anschlag in Berlin zwei Vorfälle in Oberösterreich gegeben, die eine "hohes Gewaltpotential" gehabt hätte, so Pilsl. Die beiden Verdächtigen wurden verhaftet und befinden sich in Haft.