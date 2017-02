Er starb im Spital Lenker (31) knallt gegen Betonmauer – tot

Laut ersten Ermittlungen trieben die Täter vor allem in Ober-, Niederösterreich und der Steiermark ihr Unwesen. Ihre Masche war stets die gleiche. Die Bande soll immer wieder Lkw-Container aufgebrochen haben. Vereinzelt wurden bei diesen Straftaten bis zu 1.000 Paketsendungen aufgeschnitten. Handys und Tablets standen auf der "Wunschliste" der Täter ganz oben.Am 12. April vergangenen Jahres ging die Diebestour der vier Beschuldigten allerdings zu Ende. Bei einem Wohnhauseinbruch in Perchtoldsdorf (NÖ) klickten die Handschellen. Im Zuge der Befragungen konnten den Männern die Container-Einbrüche zugewiesen werden.Wie die Polizei berichtet, sollen das Quartett ein Jahr lang insgesamt in 28 Firmen, Lkw-Container, Wohnhäuser und Werkstätten eingebrochen sein. Dabei erbeuteten die Täter auf großen Pkw-Abstellflächen vorwiegend Airbags. Einer Firma aus OÖ entstand dabei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.25 Airbags aus OÖ konnten in Deutschland auf dem Postweg sichergestellt werden, als sie von Polen nach China gesendet werden sollten.Das war jedoch nicht alles. In Vösendorf (NÖ) sollen die Polen mit Hilfe eines Autos und einer Kette einen Bankomaten aus dem Foyer gerissen haben. Aufgrund der raschen Alarmauslösung mussten sie aber ohne Beute flüchten.Drei Beschuldigte befinden sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Linz. Die Beschuldigten sind teilgeständig. Gegen den vierten Täter laufen noch weitere Ermittlungen.