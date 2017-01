Weil der Vater die Kinder vom Kindergarten hätte abholen sollen, aber nicht nach Hause kam, ging eine 29-Jährige aus Leonding (Bez. Linz-Land) am Freitag zur Polizei. Sie befürchtete, dass der gebürtige Tunesier mit den gemeinsamen Kindern nach Tunesien abhauen wollte. Grund: Die bevorstehende Scheidung.Und sie hatte recht: Am Nachmittag wollte der 51-Jährige mit dem Flieger nach Tunis reisen. Die Polizisten am Flughafen München schöpften Verdacht, hakten bei dem 51-Jährigen nach. Er gab an, dass er wegen eines Todesfalls in seine Heimat fliegen würde, die Mutter der Kinder bereits dort wäre.Weil er aber keine schriftliche Einverständniserklärung vorlegen konnte und die Frau laut ihm nicht erreichbar war, gingen die Beamten dem Fall nach – und erfuhren so von der Vermisstenmeldung der Mutter.Sofort stoppte die Polizei die Ausreise des Mannes, die 29-Jährige machte sich auf den Weg zum Flughafen München. Um Mitternacht dann das Happy End: Die Mutter konnte ihren Sohn und ihre Tochter wieder in die Arme schließen.