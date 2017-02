Festnahme von "Harald Hitler" in Braunau Hier wird "Harald Hitler" von Zivilpolizisten in Braunau festgenommen. (Foto: Daniel Scharinger)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Tagelang marschierte er vor Hitlers Geburtshaus in Braunau auf und ab. Mit Oberlippenbärtchen und akkuratem Seitenscheitel. Führer-Doppelgänger "Harald Hitler" posierte für Fotos mit Passanten, ließ sich filmen. Montagabend dann Schluss! Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Hitler-Double festgenommen "Harald Hitler" wird auf jeden Fall bis Mittwoch von der Polizei festgehalten werden. Dann die Frage: Kommt er in Untersuchungshaft (wegen Wiederholungsgefahr)? Die zuständige Staatsanwaltschaft Ried wird auf jeden Fall einen entsprechenden Antrag stellen, so Sprecher Alois Ebner.Das Auf- und Ab-Marschieren des Hitler-Doppelgängers sorgte international für Schlagzeilen. Die ganze Welt berichtete. Negativ-Werbung, die Braunau auf keinen Fall braucht. Und auch Oberösterreich nicht.Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl befürchtet im Gespräch mit "Heute", dass es solche Aktionen künftig öfters geben könnte. "Zumindest solange das Hitlerhaus so stehen bleibt, wie es derzeit ist", sagt er. Und fordert: "Es muss entweder optisch komplett verändert werden. Sodass es nicht mehr als Hitlerhaus identifizierbar ist. Oder abgerissen werden." Das Haus einfach einer anderen Nutzung zuzuführen (wie geplant soll dort eine soziale Einrichtung einziehen) reiche für Pilsl nicht aus.