Nach Auseinandersetzung Cobra holt Mann aus einer Wohnung

"Auf einmal wurde es schwarz" Homosexueller Linzer: Nach Prügel nun Mord-Drohungen

Der Fahrzeuglenker aus Holzhausen (Bez. Wels-Land) war am Neujahrsmorgen auf der B143 mit seiner Beifahrerin Richtung Ungenach unterwegs. Auf Höhe Pfarrerfeld kam der 22-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonwand einer Bushaltestelle. Die beiden dürften sofort das Bewusstsein verloren haben.Gegen acht Uhr in der Früh ging bei der Bezirksleitstelle der Notruf ein. Eine Streife fuhr sofort zur Unfallstelle, an der der Wagen mit laufendem Motor stand. Mit einem Notfallhammer schlugen zwei Polizisten die Seitenscheibe des Wagens ein, zogen die beiden Insassen heraus.Sie brachten die Bewusstlosen in stabile Seitenlage und übergaben sie danach an den Notarzt. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlangten die beiden wieder ihr Bewusstsein, waren ansprechbar.Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich die Insassen nach dem Crash rund drei Stunden im Auto auf. Aufgrund eines technischen Defekts dürfte es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gekommen sein.