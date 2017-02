Am Gebäude des Amtes in der Unionstraße wurden Spuren gefunden (Symbolfoto). Eine Vermutung der Polizei: Es könnte sich um Schüsse handeln. (Foto: Google, Fotolia (Symbolfoto))

In dem Gebäude in der Linzer Unionstraße werden unter anderem Asylanträge bearbeitet. Donnerstagvormittag entdeckten Mitarbeiter des Amtes Schäden an Fenstern und riefen die Polizei.Beamte untersuchten die Schäden, im Glas wurden kleine Löcher gefunden. Was genau hinter den diesen Spuren steckt, ist unklar. Im Polizeibericht ist lediglich von Sachbeschädigung die Rede.Eine Theorie ist aber: "Es könnte sich um Schäden durch Schüsse aus einem Flobertgewehr handeln", so der Linzer Polizeichef Karl Pogutter zu "Heute". "Es werden jetzt Nachbarn und Anrainer befragt, bisher gibt es aber keinerlei Bestätigung oder konkrete Hinweise, dass die Schäden durch Schüsse entstanden sind".