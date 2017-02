Er starb im Spital Lenker (31) knallt gegen Betonmauer – tot

Polizei rückte an Aufregung um Männer am Rathaus-Dach

Die Demo gegen den Ball verlief laut Polizei völlig friedlich. Danach allerdings griffen Mitglieder des "Schwarzen Blocks" den Wagen des FPOÖ-Chefs an, als dieser verkehrsbedingt an einer Kreuzung in der Dametzstraße stehen bleiben musste.Die dunkel gekleideten Personen traten laut Polizei mit Füßen und Fäusten gegen das Heck und die hintere Seitenscheibe des weißen Audi A6 – "Heute" berichtete . Haimbuchner fotografierte den Angriff, er und seine Ehefrau, die ebenfalls im Wagen saß, blieben unverletzt. Die Angreifer flüchteten, wurden aber vor einem Lokal an der Landstraße von der Polizei gestellt.Die sechs Deutschen und ein Österreicher wurden wegen "schwerer Sachbeschädigung" (§ 126 StGB) angezeigt. Die Polizei twitterte kurz danach, dass die vorübergehend festgenommenen Personen auf dem Weg zurück nach Deutschland seien. Ihnen drohen jetzt bis zu zwei Jahre Haft. Zuvor sollen die Verdächtigen schon an Demos gegen den "Akademikerball" in Wien teilgenommen haben. "Heute OÖ" ist auch auf Facebook