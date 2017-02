Auf der Mozartstraße in Linz stürzte Mittwochvormittag ein Gerüst ein. (© Harald Dostal)

Gerüst Auf der Mozartstraße in Linz stürzte Mittwochfrüh ein Gerüst ein. (Foto: fotokerschi.at)

In der Linzer Innenstadt ist am Mittwoch um kurz nach halb zehn Uhr ein riesiges Baugerüst zusammengebrochen. Erste Bilder von Augenzeugen zeigen große Zerstörung. Die Bauteile liegen quer über die Mozartstraße. Die Straße ist gesperrt. Die Polizei ist vor Ort.

Laut ersten Informationen ist das Baugerüst um kurz nach halb zehn Uhr früh auf der Höhe der Wirtschaftskammer auf der Mozartstraße zusammengebrochen. Fotos zeigen Stahlträger, Bretter, Bauteile, die quer über die gesamte Straße liegen. Es kam auch an der Oberleitung für den Bus zu Schäden.



Gegenüber "Heute" sagte die Polizei in einer ersten Stellungnahme, dass es bislang keinen Hinweis auf Verletzte gibt. Die Straße wurde sofort abgeriegelt.



