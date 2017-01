Säureunfall in der Molkerei in Aspach (OÖ) (Foto: Molkerei Seifried)

Die Säure ist laut Feuerwehr im Gebäude der Molkerei in Aspach (Bez. Braunau) ausgetreten, das Gelände wurde gesperrt. Wie es zu dem Austritt kam, ist noch nicht bekannt."Wir sind gerade erst hergekommen, müssen uns erst einen Überblick verschaffen. Aber: Verletzt ist niemand", so Josef Holzner, Kommandant der Feuerwehr Aspach.+++ Mehr dazu in Kürze +++