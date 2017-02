Kurze Flucht, schnelle Festnahme Linzer Polizei klaubt Bankräuber nach 500 Metern von Straße

Nach Anzeige gegen FP-Politiker Hass-Postings: Nun ermittelt die Justiz

Beim Übergang in Suben "Heil Hitler"-Ruf bei Grenzkontrolle

"Er hatte lediglich nasse Füße, kam mit einem Schock davon", so Andreas Kuppinger, Kommandant der Feuerwehr Nettingsdorf (Bez. Linz-Land). Dabei hätte der Unfall am Mittwoch in den frühen Morgenstunden viel schlimmer enden können.Denn der Wagen des Lenkers (32) war auf der rund 15 Zentimeter dicken Eisschicht nicht sofort eingebrochen. Der 32-Jährige konnte sich zuvor zum Glück noch aus dem Wagen befreien. "Wäre das Auto gleich eingebrochen, hätte der Fahrer vermutlich nicht überlebt", so Kuppinger.Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Fakt ist: Auf dem Weg zur Arbeit war der Mann aus Ansfelden in einer Kurve von der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn abgekommen, rutschte in der Folge über eine Böschung in die Krems.Am Fahrzeug entstand Totalschaden. "Heute OÖ" ist auch auf FacebookKLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: DAS WETTER IN DIESER WOCHE!