38-Jähriger vor Gericht Nazi-Tattoos im Freibad gezeigt

Mama per Heli ins Spital Nach Unfall kam Baby zur Welt

Ausgerechnet am ersten Tag des Skikurses auf der Wurzeralm passierte der Unfall: Eine Schülerin (11) aus Eberschwang (Bez. Ried) stürzte, hatte Schmerzen im Bein und konnte nicht mehr aufstehen. Die Pistenrettung brachte das Mäderl ins Tal, dann kam das Kind zur Untersuchung ins Krankenhaus.Weil die Schülerin angab, dass ihr nach dem Sturz ein Mann über die Beine gefahren wäre, suchte die Polizei nach dem Fahrerflüchtigen. Doch: Der war erfunden.Wie der Leiter der Schule im Gespräch mit "Heute" Dienstagfrüh erzählte, hatte sich das Mädchen in der Hektik eingebildet, dass auch ein Mann beteiligt gewesen war, kam dann aber drauf, dass das nicht stimmte. Auch die Knieverletzung stellte sich als relativ harmlos heraus. Am Dienstag fuhr die 11-Jährige schon wieder mit ihren Schulkollegen die Pisten hinunter.