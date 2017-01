Das Mädchen kam zu Sturz, ein nachfolgender Skifahrer fuhr ihr über die Beine. (Foto: Fotolia (Symbolbild))

Rücksichtslos und gemein verhielt sich ein unbekannter Skifahrer auf der Wurzeralm. Vor ihm stürzte ein Kind (11) auf der Piste. Der Skifahrer konnte nicht mehr bremsen, fuhr über die Beine des Mädchens und flüchtete anschließend.

Eine 11-jährige Schülerin aus Eberschwang (Bez. Ried im Innkreis) nahm an einem Skikurs ihrer Schule auf der Wurzeralm in Spital am Pyhrn (Bez. Kirchdorf)P teil. Gegen 15:00 Uhr kam sie bei der Abfahrt vom Frauenkar auf dem letzten Steilhang der Panoramapiste zu Sturz.



Ein nachkommender Skifahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinen Skiern über die Beine des am Boden liegenden Mädchens. Unglaublich: Anschließend wedelte er ohne anzuhalten weiter – und kümmerte sich nicht um die Verletzte.

Das 11-jährige Mädchen hatte durch den Zusammenstoß mit dem Skifahrer eine Verletzung im linken Knie erlitten. Sie wurde mit der Pistenrettung abtransportiert und anschließend mit der Rettung ins LKH Kirchdorf eingeliefert. Nach dem Skifahrer, der geflüchtet war, wird gefahndet.



