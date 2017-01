Anzeige wegen Verhetzung Nach FPÖ-Kritik kein Verfahren gegen Priester

Kurioser Unfall Mit 10-km/h-Auto Brücke gerammt

Am Großen Phyrgas 17.000 Euro! Rettung wird für Sportler richtig teuer

"Ich habe ihn am Donnerstag das letzte Mal gesehen. Da ging es ihm gut und er hat nicht gesagt, dass er wegfahren will", erinnert sich Helmut Trinkl (72) aus St. Georgen/Gusen (Bez. Perg). Als er dann am Sonntag beim Haus von Erwin S. (51) vorbeikam, wurde der Pensionist stutzig. Denn: "Der Schnee vor dem Haus war nicht weggeräumt, das passt überhaupt nicht zu Erwin", erzählt Trinkl."Weil das komisch war, bin ich ums Haus gegangen, habe gesehen, dass das Auto da ist. Aber aufgemacht und reagiert hat niemand", so der 72-Jährige, der daraufhin versucht hat, den Bruder des 51-Jährigen zu kontaktieren.Als dieser nicht abhob, die Sorge um den Freund aber wuchs, schaltete der Pensionist die Polizei ein – lebensrettend für den 51-Jährigen.Die Beamten brachen schließlich die Haustür von Erwin S. auf, durchsuchten sein Haus und fanden ihn. Kaum ansprechbar und stark unterkühlt lag der 51-Jährige zugedeckt in seinem Bett – bei rund 4 Grad Zimmertemperatur.Die Polizei geht davon aus, dass S. schon mehrere Tage hilflos im kalten Haus gelegen ist, nachdem er wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr heizen hat können. Er wurde sofort ins Krankenhaus nach Linz gebracht."Am Nachmittag haben sie mich dann angerufen und mir gesagt, dass sie den Erwin gefunden", so der Lebensretter erleichtert.