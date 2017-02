Schäferhündin Pia beim Aquatraining und mit Verband (Foto: Tierklinik Wels)

Mehr Fakten Hündin Pia auf dem Weg zurück Pia während der Genesung (Foto: Leonore Kozlik, Tierklinik Wels)

Die Jagd nach der Nachbarskatze endete im Dezember für Schäferhündin Pia in Traun mit einem Autounfall. Beide Pfoten waren regelrecht zermalmt. Nach mehreren Operationen in der Tierklinik Wels, einer guten Behandlung und großen Einsatz der ganzen Familie Stelzl kann Pia nun wieder laufen. Pias eindrucksvoller Weg zurück soll anderen Tierbesitzern Hoffnung machen.

Hündin Pia entdeckte am Abend des 9. Dezember die Nachbarskatze vor dem Stoff-Geschäft der Familie Stelzl in Traun. Der Schäferhund heftete sich an die Fersen der Katze, die wie von der Tarantel gestochen davonlief. Pia sprang auf die Straße und da passierte das Unglück: Die Lenkerin eines herannahenden Autos konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste Pia an den beiden Vorderpfoten.



Die schwer verletzte Hündin wurde in die Tierklinik Wels zum Tierarzt Christian Schwingshandl gebracht. Er versprach, alles menschenmögliche zu tun.



Zunächst wurde der Hund stabilisiert und überstand die Nacht im Krankenhaus. Am Tag darauf wurde der offene Trümmerbruch der rechten Elle und Speiche operiert. Dazu wurden Drähte durch die Haut in den Knochen gebohrt und außen fixiert. Zwei Tage später wurde Pia erneut operiert, diesmal wurde die linke Pfote mit einer Platte fixiert.



Zu Weihnachten erstmals wieder zuhause

Nun wurde Pia eine strenge Käfigruhe verordnet, in der sich die Hündin erholen konnte. Kurz vor Weihnachten folgte dann die dritte Operation, auch an der rechten Pfote wurde eine Platte angebracht. Am 23. Dezember geschah das Weihnachtswunder - Pia durfte nach Hause, musste aber alle zwei Tage zum Verbandswechsel in die Klinik. Mit einem Tragegeschirr und einem fahrbaren Untersatz für das Gitterbett wurde die Hündin schonend bewegt.



"Standig hielt sich ein Familienmitglied bei Pia auf, damit sie sich nicht bewegt oder gar versucht aufzustehen", schildert Christian Stelzl (45) die schweren Stunden. Am 4. Jänner konnten endlich die Drähte zur äußeren Fixierung, am 16. Jänner alle Verbände entfernt werden. Tags darauf musste Pia erstmals zum Aquatraining auf dem Unterwasserlaufband, eine anstrengende Angelegenheit! Das erste Training dauerte nur drei Minuten, doch die Hündin steigerte sich.



Dem Tierarzt zu Dank verpflichtet

Mittlerweile kann Pia wieder laufen. Die Familie steht tief in der Schuld des Tierarztes; "Nur durch unsere Liebe zu Pia und Dr. Schwingshandls Können gelang ein für mich kleines Wunder: Pia kann wieder laufen", ist Christian Stelzl überglücklich.