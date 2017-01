Die Feuerwehr fand einen Toter in der Wohnung. (Foto: FF Steyregg)

Er wollte zu Mittag seinen Vater besuchen, bemerkte im Stiegenhaus Blutspuren. Mehrmals klingelte er an der Wohnungstür, doch der Pensionist (65) machte nicht auf. Der Sohn befürchtete bereits das Schlimmste, rief die Feuerwehr.Die Einsatzkräfte öffneten die Tür – dahinter bestätigte sich die furchtbare Vorahnung: In einer Blutlache lag der 65-jährige Steyregger. Tot!Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er im Stiegenhaus gestürzt sein, sich dann noch in die Wohnung geschleppt haben. Wo er starb.