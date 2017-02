Die Spielkonsole des 16-Jährigen hatte den Brand ausgelöscht. (Foto: FF Aschach an der Steyr)

Die Spielkonsole des 16-Jährigen hatte den Brand ausgelöscht. (Foto: FF Aschach an der Steyr)

Der 16-Jährige hatte Samstagnacht noch gespielt, schaltete die Spielkonsole in Stand-by und ging schlafen. Wenig später wachte er aber auf und bemerkte, dass das Gerät in Flammen stand, ebenso brannten der Bürosessel und der Tisch. Der Bursch sprang sofort auf, schlug Alarm.Sein Vater versuchte die Flammen noch mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, musste aber wegen der starken Rauchentwicklung aufgeben. Erst der Freiwillige Feuerwehr Aschach an der Steyr, die rasch zur Stelle war, gelang es den Brand zu löschen. Der Bursch wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Steyr gebracht.