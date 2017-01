Im Supermarkt Das Protokoll des Überfall-Dramas

Gegen 20 Uhr ging Freitagabend bei der Polizei ein Notruf ein. Eine Frau (46) gab an, ihr Freund (50) sei in Steyr in der Wohnung von einer Leiter gefallen. Als die Beamten in der Wohnung des Paares eintrafen, stand ihnen ein blutverschmierter Mann gegenüber. Diese verweigerte jedoch jegliche Hilfe.Der Verletzte gab – anders als seine Freundin – an, er sei auf dem Nachhauseweg gestürzt. Da die Sanitäter aufgrund des großen Blutverlusts einen Schädelbasisbruch vermuteten, alarmierten sie den Notarzt.Erst nach und nach rückte die 46-Jährige mit der wahren Geschichte heraus. Das Paar hatte offenbar im Vorfeld einen heftigen Streit gehabt. Der Steyrer dürfte daraufhin versucht haben, über die Fassade des Hauses in die Wohnung seiner Freundin im zweiten Stock zu gelangen. Dabei dürfte er abgestürzt sein.Die Partnerin des Opfers hat laut eigenen Angaben den Verletzten in der Wiese liegend aufgefunden. Der Mann habe jegliche Hilfe verweigert. Laut Polizei hat ihn seine Freundin deshalb wieder in ihre Wohnung gelassen. Dort bemerkte sie den starken Blutverlust, rief danach die Rettungskräfte.Der Notarzt brachte den Schwerverletzten ins LKH nach Steyr.