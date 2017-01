Gruppe ging auf Duo los 19-Jähriger bei Schlägerei in Linzer Altstadt verletzt

Wie so oft brach eine 34-Jährige aus Bad Goisern (Bez. Gmunden) am Freitag zu einem Nachmittagsspaziergang beim Predigtstuhl auf. Weil sie um 18 Uhr nicht wie üblich wieder daheim war, machte sich ihr Ehemann (40) Sorgen und rief um 19.15 Uhr die Polizei. Bergrettung und Feuerwehr wurden alarmiert.Sofort wurde eine Suchaktion gestartet, die Einsatzkräfte suchten mit einem Skidoo, einem Suchhund, einer Wärmebildkamera und einem Hubschrauber nach der vermissten Frau. Auch das Wohnhaus, der Stall und die Garage des Paares wurde von den Polizisten durchkämmt – ohne Erfolg.Gegen halb zehn Uhr dann die Erlösung: In der Nähe des Gasthof Predigtstuhl wurde die 34-Jährige von einer Streife mit Hund unverletzt entdeckt.Wie sich herausstellte, war sie bei einer Freundin gewesen, hatte mit dieser lange geplaudert und die Zeit übersehen. Die 34-Jährige wurde von der Polizei nach Hause gebracht.